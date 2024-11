O que significa “Demure”, eleita palavra do ano por dicionário online

O site Dictionary.com elegeu, nesta segunda-feira (25), “demure” como a palavra do ano. A escolha foi justificada pelo dicionário online a partir do aumento de uso de 1.200% entre janeiro e agosto de 2024.

Historicamente utilizada para descrever um comportamento discreto e reservado, a palavra foi popularizada a partir da frase “very demure, very mindful”, da TikToker e influenciadora de beleza Jools Lebron.

Origem da palavra

A popularidade da palavra explodiu após um vídeo no TikTok, no qual ela mostrava a forma como se arruma para o trabalho. “Estão vendo como faço minha maquiagem para o trabalho? Muito discreta, muito consciente”, disse. Atualmente, a publicação conta com mais de 54 milhões de visualizações.

A escolha foi feita por meio de uma análise das tendências de redes sociais, notícias e diálogos que marcaram o cotidiano. A plataforma explica: “Embora o termo tenha sido usado para descrever aqueles que são reservados, quietos ou modestos, um novo uso se espalhou pelas mídias sociais.”

Nomes como Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis aderiram à tendência nas redes sociais.

