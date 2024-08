Jennifer Lopez e Ben Affleck entram com pedido de divórcio

Após meses de especulações e diversos rumores, a cantora e atriz Jennifer Lopez oficializou o pedido de divórcio com o ator Ben Affleck nesta terça-feira (20), segundo o site “TMZ”.

A informação foi divulgada após o portal obter acesso, com exclusividade, à documentação que informa a decisão e o pedido formal, por parte da cantora, na Suprema Corte de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ainda segundo o site, JLo e Affleck não estavam mais juntos desde o dia 26 de abril deste ano, no entanto, detalhes desta separação e possíveis acordos pré-nupciais surgiram somente no início desta semana.

O ator e a cantora estavam juntos desde junho de 2022, após ambos anunciarem uma reconciliação depois 20 anos do primeiro relacionamento, em junho de 2002. Eles se casaram em uma cerimônia íntima que contou com a presença de familiares, amigos e colegas de trabalho, como Matt Damon, Jay Shetty e outros famosos.

Os boatos de um possível divórcio começaram a circular na internet em maio deste ano após notícias especularem os desencontros e as interações desconfortáveis entre Ben e Jennifer.

Em uma das ocasiões, em setembro de 2023, ambos foram flagrados em uma “discussão acalorada” no carro, que resultou em um pequeno desentendimento entre o ator e alguns paparazzi.

Os rumores de separação ganharam ainda mais força em junho deste ano, após um anúncio de venda da luxuosa mansão do casal, localizada na Califórnia, ser divulgada pela mídia. O valor da venda foi especulado em R$ 350 milhões.

“Bennifer”: linha do tempo do casal

Jennifer e Ben se conheceram durante as gravações da comédia romântica Contato de Risco, em dezembro de 2001. Na época, Jennifer era casada com o dançarino Cris Judd. Após o suposto envolvimento dela com Affleck, ele anunciou o divórcio com a voz icônica de “Jennifer From The Block”.

Meses após a separação com Judd, em 2002, Lopez e Affleck anunciaram o namoro, que logo se transformou em um verdadeiro apelo midiático.

Conhecido por ser um dos casais mais famosos de Hollywood, “Bennifer” estampou as principais manchetes e tabloides da época após o famoso e polêmico noivado entre os dois ser divulgado, com direito a um anel de 8,5 quilates avaliado em mais de R$5 milhões.

Eles se separaram em janeiro de 2004 após um suposto envolvimento do ator com garotas de programa, dias antes do casamento.

Após a separação, Jennifer Lopez se casou com o cantor Marc Anthony, com quem teve dois filhos, os gêmeos Emme e Maximilian. Já Ben Affleck engatou um relacionamento com a também atriz Jennifer Garner, com quem teve três filhos, Violet, Seraphina e Samuel.

Após separação de ambos os casais, a paixão entre Ben e Jennifer voltou após diversos reencontros em maio de 2021. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre a separação.

