Prazo de entrega da declaração é adiado para 31 de maio pela Receita

Se você ainda não entregou a sua declaração de imposto de renda, saiba que a Receita Federal prorrogou o prazo de entrega para 31 de maio. A informação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e no site do Ministério da Economia nesta segunda-feira (12). Assim como no ano passado, a medida foi tomada por conta do cenário pandêmico enfrentado.

A Declaração Final de Espólio e de Saída Definitiva do País e o pagamento do imposto também tiveram seus prazos adiados para o dia 31 de maio.

“As prorrogações foram promovidas como forma de suavizar como dificuldades impostas pela pandemia. A medida visa proteger a sociedade, evitando que sejam formadas aglomerações nas unidades de atendimento e demais especificações procurados pelos cidadãos para obter documentos ou ajuda profissional. Assim, a Receita Federal Contribui com os esforços do Governo Federal na manutenção do distanciamento social e diminuição da propagação da doença “, aponta o comunicado da Receita Federal.

Vale lembrar que a data de entrega pode ser adiada novamente para o dia 31 de julho, já que há um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. A medida foi alterada no Senado e agora precisa ser analisada novamente pela Câmara. Por fim, a decisão precisa ser sancionada ou não pelo presidente Jair Bolsonaro.

Tire suas dúvidas

Para não ter problemas no preenchimento da sua declaração, assista abaixo à live que CLAUDIA realizou com a contadora Adriana Ruiz Alcazar sobre imposto de renda.