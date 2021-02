Influenciadora é encontrada morta e deixa recado ao 1 milhão de seguidores

Aos 18 anos, a tiktoker Dazharia Shaffer, que ficou conhecida como “Dee” na rede social, foi encontrada morta nos EUA. Para à People, autoridades informaram que a jovem se suicidou na última terça-feira. A informação foi divulgada também por Joseph Santiago, pai de Dazharia, em um vídeo na plataforma de vídeo.

Dazharia tinha mais de 1,4 milhão de seguidores no TikTok, com que dividia momentos da sua rotina e desafios virais. A última publicação da influencer, publicada um dia antes da sua morte, já alertava sobre a sua partida. “Última postagem”, escreveu a jovem.

“Só quero agradecer a todos pelo amor e apoio à minha filha (….) Infelizmente ela não está mais conosco e foi para um lugar melhor”, disse Rahemm, que revelou que a filha lutava pela sua saúde mental.

O pai da jovem abriu uma vaquinha virtual para arcar com os custos funerários, que até o momento já arrecadou mais de cinco mil dólares, sendo que a meta é de quinze mil dólares. “Minha filha Dazharia nos deixou mais cedo e foi chamada para voar com os anjos (…) Ela era minha pequena melhor amiga e eu não estava preparado de maneira alguma para enterrar minha filha”, escreveu ele no site da arrecadação. “Eu só quero abraçar você de novo, minha pequena jujuba.”

Jennifer Shaffer, mãe de Dazharia, usou as redes sociais para se despedir da filha e desabafar. “Estou com o coração tão partido. Realmente não posso acreditar que você se foi”, afirmou. “Eu gostaria de estar esperando você dizer que foi uma brincadeira, mas não é. Eu gostaria de ter morrido em vez de você … voe meu anjo. Todo mundo fala sobre nossos momentos ruins, mas nunca fale sobre os bons tempos #babygirldee.”

Procure ajuda

Caso você precise de ajuda, o Centro de Valorização da Vida (CVV) tem um canal gratuito e anônimo de apoio psicológico à disposição 24 horas. Para conversar ou pedir ajuda por conta de depressão, crise de ansiedade, é só ligar no número 188 ou acessar o site deles. Se preferir, procure ajuda com alguém próximo ou de sua confiança.