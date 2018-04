Após 2 meses preso por não pagar pensão, Dado Dolabella é solto

O ator Dado Dolabella foi solto do 33° Distrito Policial de Pirituba, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (06), após sessenta dois meses preso por deixar de pagar quase 200 mil reais de pensão alimentícia ao filho Eduardo, 7 anos. O menino é filho do relacionamento com Fabiana Vasconcellos. O período de sessenta dias foi determinado quando ele foi preso.

“O Dado está bem e agora já quer voltar para a casa dele”, disse a mãe Pepita Rodrigues a VEJA. No entanto, a Justiça carioca emitiu mandado de prisão após ele ser acusado de dano e injúria pela modelo Viviane Sarahyba, sua ex-esposa, então sua liberdade pode durar pouco.