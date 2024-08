Brasileira arrecada milhares de euros com câncer falso

A influencer Laís Basílio admitiu que arrecadou milhares de euro para um falso tratamento de câncer. A brasileira começou a farsa em dezembro de 2023, quando usou as redes sociais para pedir apoio para custear um transplante de urgência por conta de um câncer de medula.

Na época, Laís informou aos seus seguidores que precisou sair do trabalho e estava sem condições financeiras de se manter na Irlanda. Outros brasileiros morando no país se solidarizaram e passaram a ajudá-la financeiramente, e ela abriu uma vaquinha online em maio de 2024 com o objetivo de arrecadar 10 mil euros (cerca de 60 mil reais). Desde então, ela angariou cerca de 35 mil reais.

O caso ganhou bastante repercussão online, com a influencer participando de diversos podcasts para falar de sua luta contra a doença. Na descrição de seu perfil na plataforma GoFundMe, que seguia ativa até esta terça-feira (13), ela diz ser uma paciente oncológica que precisou passar por quimioterapia, radioterapia e cirurgia, e que está em busca de um doador de medula compatível.

Diagnóstico de câncer era falso

Os seguidores de Laís começaram a desconfiar da história quando notaram que várias das fotos publicadas por ela para mostrar que estava em tratamento haviam sido retiradas de sites online.

Com inconsistências cada vez mais frequentes e questionamentos dos seguidores, ela admitiu em vídeo que havia mentido. “Estou aqui para assumir a responsabilidade por isso e gostaria muito de pedir desculpas a toda a comunidade brasileira e toda a sociedade oncológica. É importante deixar claro que nenhum dos meus familiares esteve envolvido. Eu fiz tudo sozinha. (…) Eles acreditaram nisso como todo mundo”, disse.

No domingo (11), o perfil “Pobre na Irlanda”, que relatou a fraude, postou uma foto dizendo que ela estaria retornando ao Brasil. Desde então, as redes sociais de Laís foram desativadas e ela não respondeu aos pedidos de contato de veículos de imprensa.