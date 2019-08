Criança tem intestino perfurado ao cair em escola de São Paulo

Depois de cair sobre um gancho pregado na parede, uma menina de 8 anos teve seu intestino perfurado em São Paulo, na terça-feira, 27. O acidente aconteceu em uma unidade do Centro Educacional Unificado (CEU), no Jardim Paulistano, Zona Norte da cidade.

O nome da menina, segundo o G1, é Anny Beatriz Amorim da Costa. Ainda segundo o portal, ela estava a caminho da aula de educação física quando caiu em cima da peça metálica colocada ali para sustentar um corrimão.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

O pai teria sido contatado pela escola e teria levado a filha até o Hospital do Mandaqui, onde passou por uma cirurgia de reconstituição do intestino. A garota ainda está internada e não tem previsão de alta, mas sua saúde é estável, segundo a Secretaria Estadual de Saúde que administra o hospital.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação lamentou o ocorrido e afirmou que a aluna está sendo acompanhada pela coordenadora do CEU e todo o apoio necessário está sendo direcionado à família. Ainda, informou que um procedimento interno foi aberto para investigar em detalhes as circunstâncias do acidente.

Leia também: Cachorro morre após ingerir chiclete achado na rua e família faz alerta

+ Rapaz de 17 anos confessa ter esfaqueado garota da mesma idade

PODCAST – De onde tirar forças para enfrentar a dor