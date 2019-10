Criança fica a beira da morte depois de brincar com ‘Slime’

View this post on Instagram

ALERTA AOS PAIS! 🆘 Uma brincadeira comum entre crianças, que para muitos parece inofensiva, se tornou motivo de muita dor e angústia para nossa família, o #SLIME. Desde quando sua fabricação caseira virou febre, a laysla, passou a “fabricar” slime com muita frequência e há muito tempo vem reclamando de dores na barriga. Os médicos sempre tratavam como virose ou constipação. Depois apareceram muitas machas na pele e os médicos diagnosticaram como dermatite atópica. Na semana retrasada as dores aumentaram muito e corremos para emergência com ela gritando desesperada de dor! No hospital, logo no primeiro exame de sangue, ela foi diagnosticada com insuficiência renal e internada às pressas na UTI! No atendimento com nefrologista, fomos informados que ela estava com menos de 40% da função renal! Nesse momento as lágrimas e o desespero tomaram conta de todos, acrescida de uma enorme angústia pois, ela passou por exames de raio X, ultrassonografia, ecografia, tomografia e para nossa surpresa, tudo estava normal com os rins e demais órgãos. Exames de sangue e urina tiveram que ser feitos com urgência em São Paulo e nenhum explicava a diminuição da função renal, os rins dela estavam parando de funcionar! Foram longos 3 dias de UTI, e somente analgesia com morfina passava as dores dela. Enfim a primeira notícia boa: os rins começaram a reagir, recebeu alta e ficou em observação internada no quarto. Foram mais 4 dias de internação, com uma investigação exaustiva de pediatras, gastros e nefrologistas e ninguém conseguia fechar um diagnóstico. Tudo apontava para necessidade de minha filha fazer biópsia do rim e diálise! No 7º dia de internação, recém chegado os exames e novos diagnósticos de SP os rins já reagindo bem, enfim conseguimos entender o motivo de tudo: INTOXICAÇÃO POR ÁCIDO BÓRICO(uso manual com água boricada)! 😱 no tal do “ATIVADOR” do slime caseiro (bórax, talco ou água boricada) contém esse composto químico tóxico. Sempre achamos que nunca vai acontecer com a gente! Só quem é pai e mãe entende desespero que é, ver seu filho gritando de dor e sentir na pele a impotência de não poder fazer nada, apenas orar e pedir a Deus que acabe logo com aquilo tudo.