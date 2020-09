Criança de 3 anos fica presa em pipa e voa em festival em Taiwan

Uma criança de três anos se enroscou em uma pipa gigante e acabou sendo levada para mais de 30 metros de altura durante um festival de pipa em Hsinchu, no noroeste de Taiwan.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o susto das pessoas que frequentavam o local quando a criança ficou presa e foi alçada pelo vento. A menina, identificada apenas pelo sobrenome Lin pela mídia local, chegou a ficar no ar por cerca de 30 segundos, até que foi puxada de volta pelos espectadores.

Veja o vídeo abaixo:

3yo gets caught in kite and is sent flying during a kite festival, Hsinchu, Taiwan 🇹🇼 pic.twitter.com/kb2tBEZuIe — Happening 🔞 (@witzHappening) August 30, 2020

Apesar do susto, testemunhas disseram que a garotinha ficou com apenas pequenos cortes. No entanto, o incidente fez com que o festival fosse cancelado. Um funcionário do governo da cidade de Hsinchu disse à mídia local que uma súbita raja de vento fez com que a cauda da pipa se enrolasse na cintura da criança.

