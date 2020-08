Exame de DNA confirma que tio estuprou menina de 10 anos no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo revelou que, com base em exame de DNA, confirmou-se que a menina de 10 anos de São Mateus, no Espirito Santo, foi estuprada pelo tio. A informação foi noticiada pela Rede Gazeta.

Com base em depoimentos da vítima, o homem em questão já era o principal suspeito desde que o caso veio à tona. R. H. J., de 33 anos, é réu por estupro de vulnerável e ameaça. Ele está preso desde o dia 18 de agosto, após ter sido encontrado pela polícia em Minas Gerais. O nome do agressor está sendo mantido em sigilo para que a identidade da criança não seja revelada.

O exame de DNA foi feito com base no material genético do feto, após o interrompimento da gravidez da menina. Ela submeteu-se ao procedimento em Recife, no último dia 17. O resultado do teste foi encaminhado ou Ministério Público do Espírito Santo.