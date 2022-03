Covid-19: entenda as regras para uso da máscara nas capitais brasileiras

Com os casos de Covid-19 em queda e 72,8% da população vacinada com duas doses, cidades brasileiras começam a flexibilizar o uso da máscara em espaços públicos e até fechados. A mudança, no entanto, é das próprias prefeituras, e acontece de maneira diferente em cada local.

A primeira capital brasileira a acabar com a obrigatoriedade em espaços abertos e fechados foi o Rio de Janeiro, com a medida valendo desde a última segunda-feira (7). Na última quarta-feira (9), Rio Branco e Natal seguiram o mesmo caminho. Já em São Paulo, a permissão é apenas para locais abertos.

Durante coletiva de imprensa realizada na quarta-feira (9), a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo citou exemplos de locais onde a ausência de máscara é permitida, apesar de não divulgar uma lista detalhada. São eles: ruas, estádios de futebol abertos, shows em espaços abertos, parques e praças, pátios de escola e autódromos.

Capitais onde uso de máscara não é obrigatório em locais abertos e fechados

Natal

Rio Branco

Rio de Janeiro

Uso não obrigatório apenas em locais abertos

Boa Vista

Belo Horizonte

Brasília

Florianópolis

Macapá

Manais

São Luís

São Paulo

Teresina (14 de março)

Uso obrigatório em locais abertos e fechados

Aracaju

Belém

Cuiabá

Curitiba

Fortaleza

Goiânia

João Pessoa

Maceió

Palmas

Porto Alegre

Porto Velho

Recife

Salvador

Vitória