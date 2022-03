Covid-19: média móvel de mortes tem maior queda em duas semanas

A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil registrou a maior queda das últimas duas semanas. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde na última quarta-feira (23), foram 302 óbitos registrados em 24 horas, levando a média aos 249 casos fatais.

A nova média representa uma queda de 41% em relação aos últimos 15 dias, a maior desde 8 de março, quando o índice foi de 44%. Com isso, o país está há 27 dias com a média móvel de mortes em queda. Já os casos, apesar de não terem uma redução tão expressiva, também seguem a mesma tendência: foram 47.376 diagnósticos na quarta-feira, com diminuição de 28%.

Como são feitos os cálculos?

Para determinar a gravidade da pandemia no país, especialistas somam todos os registros dos últimos 14 dias e dividem o total por 14. Esse sistema permite uma visão mais ampla do cenário pandêmico e é considerado mais seguro do que a análise diária.

Para saber se o país apresenta quedas, estabilidade ou alta, é utilizada a variação de 15% fixada por infectologistas como ponto de inflexão. Se um dos índices mostrar um aumento superior a 15% em relação há duas semanas, ele está em alta. Se permanece entre -15% e 15%, a situação é considerada estável. Já se estiver abaixo de -15%, em queda.