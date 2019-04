Corpo de universitária de 19 anos é encontrado em lago

A estudante universitária Natália Ribeiro dos Santos Costa, de 19 anos, foi encontrada morta pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (1), no Lago Paranoá, em Brasília. O principal suspeito do crime é Wendel Yuri de Souza Caldas, jovem com quem ela foi vista pela última vez antes de desaparecer durante uma festa no Clube Almirante Alexandrino, que pertence à Marinha, no Setor de Clubes Norte da cidade.

O rapaz foi levado à delegacia para prestar depoimento. Nele, Wendel afirma que não conhecia Natália antes da festa e que ela se aproximou dele “para puxar papo”. Segundo seu relato, a jovem teria o elogiado e Wendel respondeu que “tinha namorada”.

A reação da jovem, segundo ele, foi morder seu braço esquerdo “para causar ciúme a namorada”. Depois disso, Natália teria entrado no lago sozinha e Wendel teria a perdido de vista. Ainda de acordo com o depoimento, ele chegou a procurar a garota, mas como a água estava calma, ele acreditou “que ela também já tinha ido”.

A Polícia Civil do DF está investigando o caso; o principal suspeito é Wendel Caldas

Porém, câmeras de segurança da Marinha desmentem o depoimento do suspeito. O vídeo, que está sob posse da Polícia Civil do Distrito Federal, mostra uma sequência de nove minutos – do momento em que eles entram no lago juntos até a volta de Wendel para a superfície, sozinho. A polícia não autorizou a reprodução do vídeo.

Nas imagens, checadas pelo G1, Natália desce do barranco próximo ao lago correndo e ela e Wendel param na beira para conversar – não é possível identificar se eles estavam brigando. Os dois, depois, entram no lago e ficam com a água até o pescoço, um de frente para o outro. Em seguida, Natália afunda e Wendel volta para a beira do lago e fica observando antes de entrar mais duas vezes sozinho no lago. Por fim, ele vai embora.

Nariz e boca desfigurados

Natália foi vista pela última vez pelos amigos às 18h do domingo. Seu corpo só foi encontrado no dia seguinte.

Célio Ribeiro dos Santos, tio de Natália, conta que o corpo da universitária estava machucado e com marcas de agressão: “Nariz e boca estão desfigurados, mostrando que ele bateu nela.”

A polícia afirma, também, que a boca da jovem estava ferida e que a mão de Wendel estava machucada. Segundo os investigadores, aparentemente, ambos estavam sob efeito de álcool.

Edivânia dos Santos, mãe de Natália, afirma que a filha “foi deixada para trás” pelos amigos. “Foram embora deixando a minha filha para trás. Não fizeram nada. Por que eles não buscaram ela?”, lamenta. A mãe ainda afirma que o corpo de Natália tinha mordida e arranhões e discorda da possibilidade dela ter se afogado.

“A minha filha sabia nadar. A minha filha era acostumada ir para as praias, Rio de Janeiro, cachoeiras, ela sabia nadar”, argumenta.

O corpo da jovem, que foi encontrado 20 horas depois do seu desaparecimento, será enterrado hoje (3), no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. O velório está marcado para começar às 10h e o sepultamento às 16h.