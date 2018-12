Corpo de brasileira de 21 anos é encontrado em cidade da Austrália

Foi encontrado neste sábado (8) em uma praia de Queensland, próxima a Brisbane, na Austrália, o corpo de Criskeila Veloso Gomes, de 21 anos. A jovem estava desaparecida desde o dia 28 de novembro. A família confirma o recebimento da notícia.

Ao G1, os familiares de Criskeila disseram que ela foi achada embaixo de uma árvore como se estivesse sentada. A polícia também localizou o carro e o celular dela, mas ainda não há informações sobre a causa da morte.

O consulado brasileiro na cidade informou que não havia indícios de crime. A família diz que haverá uma necrópsia na segunda-feira (10) para verificar o motivo do óbito. O procedimento também irá confirmar a identidade da jovem, mas “tudo indica que é ela”, diz a irmã.

Criskeila morava na cidade australiana com o namorado e trabalhava em um frigorífico. Natural de Três Lagoas, Minas Gerais, a jovem ficou dez dias desaparecida. Há pouco tempo ela tinha conseguido o visto permanente e estava feliz com o acontecimento, afirmou a família. Os pais tiveram o último contato com a filha através de redes sociais.

+ Mãe denuncia preconceito sofrido por filha deficiente e post viraliza

+ Pai forçou filho de 11 anos a fazer sexo com madrasta para ‘não virar gay’

Siga CLAUDIA no Instagram