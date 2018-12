Miss Brasil desfila com traje típico e se transforma em beija-flor; vídeo

Aconteceu hoje (10), na Tailândia, o desfile do traje típico do Miss Universo. A representante do Brasil, Mayra Dias, usou uma fantasia exuberante confeccionada por artistas de Parintins. Assinado por Helerson da Maia, estilista dos principais trajes da festa do Boi de Parintins, o figurino simboliza todas as etnias indígenas.

O Miss Universo acontece no dia 16 de dezembro, na Tailândia, e será transmitido pela Band, a partir das 22h, direto do centro de convenções IMPAC Arena, em Bangkok.

Veja o vídeo do momento:

