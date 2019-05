Convidada enche tupperware em casamento e noiva desabafa

Uma noiva usou sua conta no Facebook para compartilhar um caso curioso que aconteceu durante a cerimônia de seu casamento. “Eu tenho uma história ótima para vocês se divertirem”, ironizou a mulher na publicação.

No post, a noiva conta que ela e seu marido realizaram um casamento íntimo, com cerca de 25 convidados, entre eles a família e amigos próximos. “Convidei o melhor amigo do meu pai, assim ele teria alguém para socializar além da minha mãe, já que eles passam 24 horas por dia, sete dias por semana juntos. Além de que, esse amigo sempre foi muito querido comigo”, relata.

Porém, a parte engraçada e inusitada da história começa quando esse amigo manda uma mensagem para a mulher perguntando se a filha e o marido poderiam comparecer ao casamento, o que não seria um problema para ela.

“Então ela aparece, sem o marido, com 10 tupperwares. Para levar comida!”, contou a noiva, inconformada. “Nós tivemos um casamento com bufê e também uma mesa com biscoitos. Eu sou de família polonesa e é uma tradição na minha região. Ela encheu 7 tupperwares com comida para levar para casa e levou cerca de 3 potes com biscoitos caseiros, além de umas duas garrafas de cerveja e a maioria do arranjos de mesa”, descreveu na publicação.

A noiva conta que, no entanto, não percebeu o que acontecia. Ela só soube do ocorrido no dia seguinte pelo seu pai. E a história ficou ainda mais curiosa. “Quando nós abrimos o presente que ela deu, era uma nota de 5 dólares. Sem brincadeira. Uma nota de 5 dólares“, recordou.

Antes mesmo que pudessem pensar que a convidada estaria passando por problemas financeiros, a mulher explica que ela não era pobre e nem enfrentava dificuldades. “Ela provavelmente vive em condições melhores que as minhas”, afirmou.

Após receber uma série de curtidas, a publicação ficou repleta de comentários dos internautas que acharam a atitude “rude” e “cafona”. “Você deveria ter mandado a conta dos arranjos de mesa que ela levou, além da comida. Se ela não te pagar, entre na justiça”, sugeriu um internauta. “Como ninguém chamou a atenção dela? A minha mãe estaria gritando com ela!”, apontou uma mulher.

Para terminar a publicação, a recém-casada simplesmente indagou: “quem é que faz uma coisa dessas?”.

