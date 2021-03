Aos 72 anos, morre escritor e psicanalista Contardo Calligaris

Contardo Calligaris, escritor, psicanalista e dramaturgo, morreu nesta terça (30) aos 72 anos, em São Paulo. A informação do falecimento foi publicada no Instagram de Max Calligaris, filho do escritor.

Segundo o G1, o psicanalista estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar um câncer.

Em sua coluna na Folha de S.Paulo, que nasceu em 1999, Calligaris usava a psicanálise para construir suas críticas sobre produtos culturais e demais questões da contemporaneidade. O livro Quinta coluna é um compilado dessas publicações do dramaturgo.

Na televisão, ao lado de Thiago Dottori, Calligaris foi responsável pelo roteiro da série Psi (2014), exibida no canal HBO. A produção traz o cotidiano do psicanalista Carlos Antonini, que também é personagem do romance A mulher de vermelho e branco, de Calligaris.

A vida acadêmica do escritor, que nasceu na Itália, em 1948,conta com passagens pela Escola Freudiana de Paris, em 1975, quando conviveu com Jacques Lacan; Universidade de Provença; Universidade da Califórnia em Berkeley e na The New School em Nova York.

No ano de 1986, o psicanalista Calligaris visitou o Brasil pela primeira vez por conta do lançamento do seu primeiro livro de psicanálise, Hipótese sobre o fantasma. A visita foi porta de entrada para o país se tornar sua residência fixa.