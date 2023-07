Conheça Eunice Newton Foote, cientista homenageada pelo Google

Nesta segunda-feira (17), comemora-se o 204º aniversário de Eunice Newton Foote, cientista norte-americana pioneira nos estudos sobre o aquecimento da temperatura e o aumento do dióxido de carbono (CO²) na atmosfera, fenômeno conhecido que hoje chamamos de efeito estufa.

A cientista é a homenageada de hoje pelo Doodle, versão divertida e comemorativa do logotipo do Google para celebrar datas especiais, feriados e homenagear figuras emblemáticas, como Eunice.

Today’s #GoogleDoodle celebrates American scientist and women’s rights activist, Eunice Newton Foote.

Swipe through the slideshow to learn about how her scientific discovery laid the foundation for how we understand climate change today —> https://t.co/4A00LwELbI pic.twitter.com/A9lc9eSLUo

