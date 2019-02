Conheça a ferramenta para vítimas de assédio no Carnaval

O Carnaval já está quase chegando e os preparativos estão a mil. Para que todas as mulheres consigam aproveitar da melhor forma, o Google e a ONG Think Olga criaram uma ação para combater o assédio durante a folia.

A ferramenta só estará disponível com o sistema operacional Android e é uma forma de fornecer os principais contatos para o auxílio da vítima.

Quando a mulher passar por uma situação desconfortável, ela deverá dizer “Ok Google, como reportar assédio sexual” e o sistema fornecerá os contatos da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência e da polícia militar.

No site da ONG Think Olga é possível encontrar exemplos de conduta de assédio sexual, como acolher as vítimas dessa violência, como denunciar e suas implicações jurídicas.

Leia também: Iniciativas contra o assédio durante o Carnaval se espalham pelo país

Siga CLAUDIA no Instagram