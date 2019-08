Já é possível agendar posts no Instagram; veja o passo a passo

Uma das funções mais aguardados pelos usuários do Instagram chegou ao aplicativo. Agora é possível agendar postagens na rede social. A função está disponível através de uma ferramenta do Facebook, o Estúdio de Criação. Para tanto, é necessário que o usuário tenha uma conta comercial vinculada a uma página no Facebook.

Abaixo, veja como programar postagens no Instagram:

1. Acesse a página do Estúdio de Criação (business.facebook.com/creatorstudio). Em alguns casos é preciso fazer login na conta. Depois, clique sobre o ícone Instagram e siga para “Conectar sua conta”.

2. Dê “OK” e logue na conta do Instagram. Neste passo é necessário ter uma conta comercial vinculada a uma página.