Comediante cega sofre assédio sexual durante show de stand-up em SP

A comediante Tatá Mendonça denunciou na noite de quinta-feira (19), por meio das redes sociais, que foi vítima de assédio sexual durante uma apresentação de stand-up. Conhecida como “Cega na Comédia”, a jovem acumula mais de 500 mil seguidores no Instagram, plataforma na qual divulgou os acontecimentos.

O caso sucedeu no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Civil registrou a ocorrência como importunação sexual na Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência, e a encaminhou para o 92º Distrito Policial. Ainda de acordo com a SSP, a unidade instaurou inquérito policial e trabalha para investigar e esclarecer os fatos.

O episódio ocorreu durante o show de Tatá. Na performance, é possível vê-la no palco ao lado de um homem, identificado como Cadu Moura – que trabalhava como editor para a humorista. Enquanto a artista fala ao microfone, ele coloca a mão em suas costas e desliza até a região das nádegas. Ela reage imediatamente, afastando a mão do colega, que ainda não comentou sobre o ocorrido e desativou as redes sociais.

Manifestação no Instagram

Após o acontecimento, Tatá utilizou o seu perfil no Instagram para desabafar e detalhar a situação. Em uma sequência de stories, disse: “Não sei nem por onde começar […] É… eu sofri um assédio no palco. Estávamos todos lá para trabalhar e fazer comédia”.

Continua após a publicidade

Durante a publicação, ela mencionou o autor da importunação. “Essa pessoa tem muito apoio na cena. Eu não, eu sou cega. Não tinha um real quando comecei. Ele era meu editor, né? Supostamente. O dinheiro que eu pagava para você eu tirava da minha boca”, afirma.

Ainda na publicação, Mendonça reforçou a importância de as mulheres fazerem denúncias semelhantes. “É difícil, mas, meninas, vamos começar a expor”. Ela destacou o choque e a dificuldade de lidar com a cena, especialmente pelo contexto de vulnerabilidade em que se encontrava: “Não estou acostumada a ser exposta desse jeito”.

A comediante considera a gravação do momento essencial para que ela pudesse se sentir segura ao denunciar. “Fico muito feliz que tenha o vídeo”. Por fim, Tatá agradeceu o apoio de seus seguidores, esclarecendo que o episódio não irá interferir em sua carreira. “Não vou deixar ninguém atrapalhar o meu sorriso. É o meu trabalho, é a minha arte. Eu não vou parar”.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.