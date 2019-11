Com falha na segurança, Uber perde licença para atuar em Londres

O Transport for London (TfL), órgão responsável por regular o transporte público em Londres, decidiu não renovar a licença de atuação da Uber na cidade após encontrar uma série de falhas de segurança que poderiam por passageiros em risco. Segundo a instituição, a empresa não se encaixa nos padrões determinados para operar, mesmo tendo passado por melhorias.

A Uber, por sua vez, declarou que irá recorrer da medida, o que pode ser feito em até 21 dias. De todo modo, ela continuará operando na capital inglesa enquanto não é anunciada uma decisão definitiva.

Esta é a segunda vez em dois anos que o serviço de transportes tem sua licença revogada em Londres. Em setembro do ano passado, ela já havia recebido uma prorrogação de sua autorização, com a condição de implementar melhorias na segurança dos passageiros.

Contudo, analisando todos os motoristas da capital nos últimos dois meses, a TfL observou que, no período de 2018 até os primeiros meses deste ano, mais de 14.000 viagens fraudulentas foram realizadas pelo aplicativo. Entre as falhas encontradas, está a facilidade com o sistema permite que motoristas sem licenças utilizem suas fotos em outras contas e sigam trabalhando normalmente. Também foi constatado que motoristas suspensos ou dispensados conseguiam criar novas contas e transportar passageiros.

À BBC, Helen Chapman, diretora da área de licenciamento do órgão, declarou reconhecer que a empresa havia feito aperfeiçoamentos, mas que é “inaceitável que a Uber tenha permitido que passageiros entrem em carros de motoristas com o potencial de estarem sem habilitação ou seguro”.

“Sei que a decisão pode ser impopular com os usuários do Uber, mas sua segurança é nossa principal preocupação. Regulações existem para manter os londrinos salvos”, explicou Sadiq Khan, prefeito da cidade.

