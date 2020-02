Com 100% de aproveitamento, Corinthians segue invicto no Brasileirão

48 partidas, nenhuma derrota. A equipe feminina do Corinthians segue invicta no Campeonato Brasileiro, alcançando a quarta maior invencibilidade do futebol brasileiro. A mais recente vitória aconteceu nesta segunda-feira (17), contra o Audax, por 3 a 0.

Com gols marcados por Crivelari, Vic Albuquerque e Maiara, o time comandado pelo técnico Arthur Elias acumulou nove pontos no torneio, mantendo aproveitamento total e dividindo a liderança com Ferroviária e Santos, que possui o maior saldo de gols.

E por falar nas Sereias da Vila, o time santista também saiu vitorioso da partida disputada na segunda contra o Cruzeiro, para alegria dos torcedores que compareceram a Vila Belmiro.

Em ação promovida para incentivar o apoio ao futebol feminino, não houve cobrança pela entrada. A organização estima que 7.700 pessoas, o que representa 47,9% da capacidade do estádio, assistiram o Santos vencer por 2 a 0, com um gol de Brenda e outro contra de Jajá.

No Instagram, a atacante Cris Rozeira comemorou o resultado:

Desde o ano passado, o Brasileirão Feminino está sendo transmitido ao vivo via Twitter, em iniciativa para facilitar o acesso do público à modalidade.

Confira abaixo o calendário da próxima rodada do campeonato:

São Paulo x Corinthians – 29/02 – 17h

Internacional x Kindermann – 29/02 – 17h

Ferroviária x Ponte Preta – 29/02 – 17h

Cruzeiro x Palmeiras – 29/02 – 17h

Grêmio x Santos – 01/03 – 14h

São José x Vitória – 01/03 – 15h

MBTC x Flamengo – 01/03 – 15h

Audax x Iranduba – 01/03 – 15h