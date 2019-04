Colégio em SP suspende 30 alunos por causa de bullying

O Colégio Santa Cruz, um dos mais caros e tradicionais de São Paulo, advertiu e suspendeu cerca de 30 alunos. O motivo é a prática de bullying por parte desses estudantes contra um colega que saiu da escola recentemente. O caso está sendo investigado internamente.

De acordo com Mônica Bergamo, colunista da Folha de S. Paulo, o jovem do 3º ano do Ensino Médio relatou que já vinha sendo assediado há um tempo. O ápice do bullying aconteceu em um acantonamento, em que estudantes foram vestidos com uma camiseta que trazia uma mensagem ofensiva dirigida ao rapaz.

O colégio se pronunciou após ser questionado pela coluna. “O caso não envolveu agressão ao aluno judeu e nem discriminação antissemita, embora ainda estejamos investigando o alcance dos atos.” A escola afirma ainda que não identificou “nesse grupo qualquer apoio ou crítica a posições políticas”.

