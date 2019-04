Jornalista mostra destruição na porta da Globo: ‘Nunca vi esse cenário’

Ana Paula Araújo, apresentadora do “Bom Dia Brasil”, fez um post no Instagram que impressionou seus seguidores. A jornalista mostrou a entrada da Central Globo de Jornalismo, na Zona Sul do Rio, repleta de lama e pedras.

“Faz mais de 20 anos que trabalho nesse mesmo endereço. Já cobri inúmeros temporais. Nunca vi esse cenário”, escreveu ela. O cenário é reflexo da forte chuva que atingiu a cidade na noite da última segunda (8) e que deixou três mortos e um rastro de destruição.

Gloria Maria, moradora da Gávea, bairro vizinho, também relatou transtornos por causa do temporal. “Sabe o Rio? E dizem que está tudo sob controle! Moro na Gávea! Totalmente alagada como muitos outros bairros do Rio! Na minha casa as telhas quebraram e caíram! Quase o caos!”, desabafou.