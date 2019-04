Clássico comercial ‘Meu Primeiro Sutiã’ ganha nova versão; assista

O primeiro sutiã é algo inesquecível para muitas mulheres e foi essa a ideia central do clássico comercial criado em 1987 pela agência W/GGK para a Valisere. Esta semana, o vídeo ganhou uma releitura.

Após três décadas, a produtora Madre Mia Filmes produziu um filme inspirado no clássico. Ele mostra a história real da vida de uma menina transexual. Ludmila nasceu como Hugo Calvan, mas sempre se identificou com o sexo feminino. O comercial mostra o processo de aceitação do pai da criança de forma emocionante.

Assista ao vídeo criado para a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra):

