Idosa de 81 anos morre após ser espancada durante assalto

Raimunda Ferreira Lima, de 81 anos, morreu na última terça (23) no Hospital Macrorregional de Coroatá, a 260 km de São Luís, no Maranhão. Bandidos invadiram a residência dela e do marido, Raimundo Alves da Silva, de 64 anos, no dia 15 de abril. Como os assaltantes não acharam o dinheiro da aposentadoria do casal, eles a espancaram.

Raimundo também apanhou com socos e pontapés por vários minutos seguidos. A agressão só parou quando os criminosos perceberam a chegada de vizinhos

A idosa ficou internada durante sete dias, mas não resistiu aos ferimentos. Raimundo está estável e não corre risco de morrer. Dois suspeitos de cometer o crime estão presos, um deles é menor de idade.