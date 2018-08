Chuva de meteoros atingirá seu ápice no céu brasileiro nesta madrugada

Se você adora acompanhar os fenômenos astronômicos visíveis a olho nu, é melhor cancelar seus planos para ter uma boa noite de sono entre este domingo (12) e segunda (13). Nesta madrugada, a chuva de meteoros Perseidas atingirá seu auge.

É esperada uma taxa máxima de 60 meteoros por hora. A visão privilegiada será de quem estiver mais ao norte do Brasil, já que a chuva dos Perseidas é mais favorável para observadores do hemisfério norte.

A previsão é de que o pico em São Paulo seja às 4 horas da manhã de 13 de agosto, mas desde as 2 horas da manhã a constelação já estará visível, segundo a Nasa, a agência espacial norte-americana.

Os meteoros têm trajetória aleatória, o que significa que podem aparecer em sequência ou com intervalos mais longos. Eles são resíduos de cometas, com o tamanho de grãos de areia, e queimam quando adentram a atmosfera, gerando a luz que vemos da Terra.

Perseidas acontece todos os anos porque, em sua rotação em torno do Sol, a Terra sempre passa pelo pedaço do espaço onde o cometa passou, e onde suas partículas soltas permanecem.

Não é necessária a utilização de nenhum instrumento especial para visualizar a chuva Perseidas. Recomenda-se, no entanto, a procura por um lugar livre de poluição e das luzes artificiais da cidade, privilegiando a admiração da escuridão do céu e do brilho dos meteoros. Como esta será uma noite sem Lua visível, as condições ficam ainda mais favoráveis.