Morrem gêmeas siamesas ligadas pelo tórax

Gêmeas siamesas ligadas pelo tronco faleceram na madrugada desta terça-feira (2). Elas estavam internadas na UTI do Hospital da Criança e Maternidade, de Rio Preto, interior de São Paulo, desde 25 de junho, dia em que nasceram. A causa da morte não foi divulgada.

As meninas possuíam quatro pulmões, dois corações e duas colunas vertebrais distintas. De acordo com o G1, os pais da criança afirmam que os aparelhos foram desligados na segunda-feira (1), pois os médicos queriam avaliar como as crianças iriam reagir. Os pais também relataram que as gêmeas conseguiram respirar naturalmente sem a ajuda dos equipamentos.

As irmãs nasceram na Santa Casa de Fernandópolis, em São Paulo, mas foram transferidas para o HCM em seguida. A família já estava sendo acompanhada pela equipe do hospital de Rio Preto, mas, como a mãe estava em trabalho de parto avançado, o atendimento precisou ser feito pela equipe médica da Santa Casa.

