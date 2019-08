Chico Lang fala sobre as mortes trágicas de seus filhos

Chico Lang, jornalista esportivo, se pronunciou sobre a morte de seu filho em um discurso feito durante o programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, no último domingo (4). Pedro Lang faleceu na última sexta-feira (2) vítima de um câncer na língua. O jornalista agradeceu o apoio dos colegas de bancada e telespectadores.

A fatalidade aconteceu um pouco menos de um ano depois de seu irmão, Paulo Lang, de 23 anos, que caiu do sexto andar de um prédio na Zona Oeste de São Paulo, em dezembro do ano passado. Na época, Chico disse que o filho cometeu suicídio, pois sofria de depressão.

Já Pedro enfrentava problemas de dependência química nos últimos anos. Em 2014, quando o rapaz tinha 35 anos, Chico chegou a comemorar que o filho estava se recuperando após dois anos internado em uma clínica de reabilitação.

“Há dois anos ele estava morando na Cracolândia de São Paulo. Hoje, livre de qualquer vício (nada de fumo e bebida) se dedica a recuperar pessoas presas aos grilhões da maldita dependência química”, escreveu o jornalista na época, em uma rede social.

Durante o Mesa Redonda, Chico comentou a morte do filho mais velho. “Ele [o filho Pedro Lang] descansou, foi vítima de um câncer de língua, provavelmente provocado pelo uso de crack, que ele era viciado. Infelizmente ele perdeu a corrida para o vício e perdeu a corrida para a vida. Tenho certeza que ele está em um lugar melhor. Ele descansou, estava sofrendo muito. Foi muito triste, o tipo de câncer que ele pegou o deixou muito magro e muito debilitado, então nem forças para reagir ele teve.”

O jornalista ainda completou que sua consciência está limpa. “Fiz o que pude”, declarou. “A vida continua e a gente tem que tocar sempre para frente, nunca para trás. E com a consciência limpa. Se você está com a consciência limpa, você dorme e consegue o desempenho no trabalho. Enfim, você é uma pessoa que está de bem com a vida”, acrescentou Chico.

