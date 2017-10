Chico, filho da cantora Cássia Eller, está a cara da mãe!

O filho da cantora Cássia Eller, Chicão, que a partir de agora assina como Chico Chico, de 23 anos, seus trabalhos musicais, surpreendeu os fãs pela semelhança com a mãe, durante show realizado por sua banda no bairro de Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro.

O jovem que hoje segue os passos da mãe na música popular brasileira é compositor, violonista e cantor e, apesar de já ter interpretado versões das canções da mãe, hoje produz suas próprias composições.

O sorriso, o semblante e o olhar são muito parecidos com os da mãe. Confira abaixo as fotos e se surpreenda também: