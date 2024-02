Beleza limpa: o segredo de Patrícia Camargo e Luciana Navarro

Mais cosméticos para mulheres de todas as idades e estilos, menos toxinas no corpo de todas. Para se sentir mais bonita a despeito de todos os padrões já impostos até aqui, e para ficar bem e saudável. Não são poucos os motivos de interesse por uma beleza natural, orgânica e sustentável. Os paradoxos levaram ao acaso uma advogada e uma empreendedora, com perfis distintos, mas complementares, a se unirem. Elas transformaram suas carreiras para fundar um negócio que, desde 2018, vem convidando a repensar o consumo de cosméticos e impactando o mercado brasileiro. A Care Natural Beauty oferece produtos de maquiagem e skincare sem ingredientes considerados “suspeitos” em suas formulações.

Patrícia Camargo, 39 anos, é advogada pós-graduada pela GV Law e com MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Atuou por mais de 15 anos em escritórios de advocacia e como diretora jurídica e compliance em empresas multinacionais de diversas áreas. Trabalhou com direito contratual, societário, fusões e aquisições, propriedade intelectual, direito regulatório e econômico, entre outras frentes.

Já Luciana Navarro, 42 anos, foi empreendedora por quase 20 anos no mercado de live marketing (também chamado “marketing de experiência”), fundando e escalando negócios em São Paulo, Rio de Janeiro e Miami. Atuou com gigantes do mercado farmacêutico, automobilístico e de tecnologia no Brasil e fora.

Hoje, contudo, elas preferem ser apresentadas de outra forma: fundadoras da Care Natural Beauty, especializadas no desenvolvimento de produtos e soluções inovadoras na indústria da beleza natural, orgânica e sustentável, precursoras do conceito High Clean Beauty no Brasil.

O que é High Clean Beauty?

A denominação beleza limpa, ou “clean beauty” no jargão do setor, engloba produtos 100% livres de, entre outros, fragrâncias artificiais, corantes, ingredientes petroquímicos como petrolato, conservantes do tipo parabeno, agentes de limpeza da categoria sulfatos, além de 600 outros ingredientes considerados perigosos ou, no mínimo, controversos.

A marca já está presente em mais de quarenta pontos físicos, sendo treze dentro das lojas da Sephora e dez da Drogaria Iguatemi. O desafio para este ano é dobrar de tamanho, alcançando novos territórios do Brasil.

O ambiente digital também é foco, assim como a estratégia de comunicação, que tem o objetivo de abastecer o público com informações a partir de novas perspectivas.

Afinal de contas, como as duas fazem questão de alertar, de 60% a 70% dos produtos que usamos são absorvidos pelo organismo por meio da pele, mas as toxinas não são eliminadas na mesma velocidade em que o corpo é exposto a elas.

“No departamento jurídico de uma multinacional, me deparei com a questão do impacto das toxinas de cosméticos no corpo humano. Foi aí que entendi a ebulição da chamada beleza limpa nos Estados Unidos e na Europa. Foi o gatilho para querer empreender nessa área no Brasil. Preparei minha transição de carreira e guardei dinheiro: foi rápido, mas ainda assim dolorido. Aprendi a ser mais flexível e dinâmica, a reconhecer vulnerabilidades para avançar mais”, conta Patrícia, que agora traz toda a sua vivência em diferentes áreas do direito para liderar uma startup que exige “olhar para todos os lados”.

Belo e limpo

Práticas sustentáveis sempre fizeram parte dos eventos que Luciana conduzia. A filha nasceu em 2013, a carreira almejada tinha sido conquistada, mas ela ainda não se sentia realizada profissionalmente.

Em 2016, diante de uma rara gestação molar (fecundação anormal no óvulo em que o feto não se desenvolve), passou por um processo de quimioterapia e se tornou paciente da oncologia.

“Foi aí que comecei a ir atrás de formulações com ativos naturais. Eu não as encontrava no Brasil, tinha de encomendá-las do exterior”, afirma. “O meu autocuidado saiu da futilidade e se tornou ferramenta de força nesse processo. Usava antes da quimio e isso me dava coragem quando me olhava no espelho”, completa.

As trajetórias se cruzaram em um almoço de fim de ano, quando chegaram a uma mesma conclusão em uma conversa até então aleatória: “Temos de trazer para o mundo uma empresa que traga beleza sem colocar a saúde das mulheres em risco”. Decididas, foram em frente.

As duas, inquietas e sintonizadas, seguiram a intuição — palavra que trazem com frequência para as suas falas, contrariando o raciocínio lógico que muitos, especialmente do arquétipo masculino, defendem na construção de um plano de negócios, ou de vida.

“Homens não acreditavam na gente, mas nós enxergamos sentido. Hoje temos seis lideranças e trabalhamos a intuição com todas elas. Temos um ambiente onde as pessoas podem intuir para tomar as melhores decisões.” Isso provoca uma disrupção no mercado, salientam.

“A indústria da beleza foi liderada por homens elaborando produtos para mulheres. A energia feminina está atenta a outros, digamos, ‘detalhes’ que levam a inovar nos produtos e nos negócios. Não vamos nos moldar ao que está posto”, afirmam assincronamente.

A vontade, a ideia, a forma de conduzir os negócios e os resultados foram determinantes para, no início de 2019, serem a primeira marca brasileira admitida em um programa de aceleração da Sephora, rede parisiense de lojas de cosméticos de luxo espalhadas pelo mundo.

“O Brasil tem ativos de fauna e flora que merecem ser olhados de forma criteriosa e cuidadosa. Nascemos junto com um time de médicos e dermatologistas que trabalham nas formulações, levamos a biotecnologia muito a sério”, pondera Patrícia.

“O artesanal sempre existiu, mas se todas as marcas explorarem recursos naturais, teremos um problema. A biotecnologia reproduz a molécula do ativo, com mesma performance, e assim não degradamos o meio ambiente”, explica.

O mercado de “beleza limpa” deve alcançar US$ 22 bilhões em todo o mundo neste ano de 2024, de acordo com a consultoria Statista. No Brasil, onde o segmento passa por fase de profissionalização de marcas artesanais, e até mesmo por fusões e aquisições, ainda não há dados sobre o tamanho do nicho.

De uma forma geral, conforme o provedor de pesquisas Euromonitor International, o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo (de cosméticos para cabelo e pele a perfumes e produtos para higiene bucal), atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão. Cinco empresas são responsáveis por quase metade do mercado brasileiro, segundo o mesmo relatório: as gigantes Natura&Co, grupo Boticário, grupo Unilever, grupo L’Oréal e Colgate-Palmolive Co.

Existe um domínio, mas também um pedido de mudança pelo próprio consumidor por produtos de higiene e cuidados pessoais, cada vez mais preocupados com saúde e sustentabilidade, da composição dos ingredientes ao descarte das embalagens.

A pesquisa Sustainability Sector Index 2023, realizada pela consultoria Kantar, ouviu 32 mil consumidores em 33 países, incluindo o Brasil, e apontou que mais de 70% dos entrevistados estão dispostos a abandonar produtos e buscar alternativas, caso percebam algum impacto negativo nas categorias de maquiagem, cuidados com a pele e produtos de higiene de bebês.

É uma evolução que também cruza as vidas de Patrícia e Luciana, e, agora, de muitas outras mulheres, por meio da Care Natural Beauty. “Somos corajosas e ousadas, temos um propósito maior”, afirma.