Casal morre de Covid em um intervalo de uma hora

A transmissão do novo coronavírus é rápida e a evolução da Covid-19 é incerta. Na Flórida, um casal foi diagnosticado com a doença e o fim dela infelizmente foi a morte de ambos. Além da triste perda para a família, um outro fator marcou o falecimento dos dois: o tempo de uma morte para outro foi de apenas uma hora.

Wayne Rogers, agente penitenciário da Flórida, lidava com o vírus de perto, já que no local em que trabalhava várias pessoas haviam sido contaminadas. No sistema penitenciária do estado, foram registrados 8.551 internos infectados e 53 mortos, além de mais de 1.700 funcionários contaminados. As informações são de um relatório divulgado pelo Tampa Bay Times.

Após entrar em contato com o vírus, Rogers, 65 anos, teria passado à sua esposa, Lauri, 61 anos. Segundo informações da filha deles Tiffany Davis aos jornais locais, o casal foi diagnosticado no início de julho e depois foram encaminhados para a quarentena em casa. Porém, após uma visita à emergência no dia 12 de julho, o estado dos dois, que pertenciam ao grupo de risco, piorou e o estado permaneceu grave durante duas semanas.

O casal faleceu em um intervalo exato de uma hora durante uma quinta-feira no hospital em Dothan, Alabama, próximo à residência em que moravam. “Minha mãe tinha um coração de ouro e estava sempre rindo e sorrindo”, contou Davis. Sobre o pai, ela lembra do seu empenho no trabalho e de sua solidariedade. “Ele faria qualquer coisa até para os desconhecidos”, relembra. Em entrevista, Tiffany também explicou que os dois eram pessoas simples.