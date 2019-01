Casal morre após fazer selfie em pedras de praia do Rio

Jaqueline Amorim de Souza, de 38 anos, e Marcelo Francisco Maciel, de 37, morreram afogados na Praia do Secreto, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, no último domingo (6). Segundo o relato de alguns parentes, o casal havia ido a uma área com pedras para tirar uma selfie quando uma forte onda os arrastou para o mar.

A praia onde o casal estava é uma piscina natural formada por pedras. Fica entre a Praia da Macumba e a Prainha. A única forma de acesso ao local é através de uma trilha íngreme que pode ser acessada através da Avenida Estado da Guanabara e onde há um aviso de risco de morte.

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o corpo de Jaqueline foi encontrado na tarde de segunda-feira (7) e o de Marcelo foi achado algumas horas depois, ambos na Praia da Macumba. Foram encontrados também alguns pertences do casal próximo ao local onde foram tirar as fotos.

A filha dos dois postou em suas redes sociais uma mensagem lamentando a morte de seus pais. “Mãezinha, vou sentir falta das suas palhaçadas e dos seus sorrisos, não vou ter mais um colo de mãe pra chorar quando estiver triste. Pai, sei que por um tempo estivemos separados, mas nada interfere no amor de pai e filha, vou sentir saudades de você pegando na minha mão pra atravessar a rua. Quero que vocês saibam que eu vou fazer vocês sentirem muito orgulho de mim!”, postou a garota.

