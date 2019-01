Mulher espanca homem que estava nu ao lado da filha de 5 anos

Uma mãe de 26 anos agrediu um homem de 36 porque o encontrou nu na cama com a filha de 5 anos. O caso aconteceu em Sinop, a 503 quilômetros de Cuiabá, no último domingo (6).

A mulher atacou o suspeito com um cabo de vassoura e um cano de PVC. Por causa dos ferimentos, ele foi levado até o Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico. Ele está inconsciente e corre risco de morte.

Entenda o caso

A mulher deixou os quatro filhos pequenos para ir a um bar comprar bebidas com outros dois homens na noite do último domingo (6). Segundo o delegado Sergio Ribeiro, todos estavam embriagados. Ao chegar em casa, o trio teria se deparado com o homem nu perto da criança. Os envolvidos moram no mesmo terreno.