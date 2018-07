Casal mata grávida e rouba bebê

Um casal foi preso no Rio de Janeiro, neste sábado (14), suspeito de roubar um bebê, matar a mãe e queimar o corpo da mulher. O crime aconteceu em Paraibuna, interior de São Paulo, e eles foram detidos quando tentaram registrar a criança em um cartório em Duque de Caxias.

Os suspeitos são uma mulher de 33 anos e um homem de 21, moradores de São José dos Campos. Segundo a Polícia Civil, a mulher se dirigiu ao cartório e disse que havia dado a luz sem ajuda médica na área rural. O atendente desconfiou e chamou a polícia.

A polícia desconfia que o casal fez um acordo com a vítima, Leila dos Santos, 39 anos, para ficar com o bebê. E há uma hipótese, segundo a versão policial, de que Leila teria sido mantida em um imóvel dos suspeitos e após um desentendimento, o casal cometeu o crime e fugiu levando a criança.

O corpo de Leila foi encontrado queimado, com um corte no abdome e uma placenta ao lado, no dia 4 de julho, às margens da represa de Paraibuna.

A Justiça de São Paulo decretou prisão temporária para o casal e uma equipe da Polícia Civil foi encaminhada, neste sábado (14), para o Rio de Janeiro para realizar a transferência do casal até Paraibuna.

O bebê foi levado para a UTI neonatal de um hospital em Duque de Caxias e passa bem. Ele será encaminhado ao Conselho Tutelar, mas a família da vítima afirma ter interesse em obter a guarda do recém nascido.

