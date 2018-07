Homem sonha com traição e tortura mulher

Em São Roque, um rapaz de 26 anos foi preso por torturar a mulher, de 23 anos, e mantê-la em cárcere privado após ter sonhado que ela o traia.

Segundo o depoimento da vítima, o sonho foi a motivação para o cárcere. A jovem foi obrigada a ficar nua, sofreu tortura com pimenta nas partes íntimas e agressões com uma mangueira. Ela declarou que, nos momentos de tortura, o homem colocava um pano em sua boca e ligava o rádio no volume máximo.

Durante o cárcere, o rapaz saía de casa com as duas filhas do casal para não criar suspeitas na vizinhança. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher estava amarrada em uma cadeira com uma abraçadeira de nylon.

Conforme o documento, o suspeito dizia ainda para a mulher que compraria uma arma para matá-la. Segundo a polícia, ele só foi detido quando a vítima conseguiu fugir da casa e foi até a delegacia para comunicar o crime, no dia 7 de julho.

O rapaz foi encontrado no mesmo dia, próximo à delegacia, pois já estava à procura da mulher, conforme a Polícia Civil. Foi solicitada a prisão preventiva do homem e ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Capela do Alto. A vítima passou por atendimento médico e realizou exame de corpo de delito no IML.

