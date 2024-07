Estas são as capitais do Brasil com melhor qualidade de vida

O Índice de Progresso Social (IPS) 2024 divulgou, nesta última quarta-feira (03), o ranking das capitais com maior qualidade de vida no Brasil.

Desenvolvido e divulgado pela organização Social Progress Imperative, a pesquisa – realizada de forma inédita no país – mede a qualidade de vida considerando três dimensões principais: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades em Território.

Entre as capitais líderes no ranking nacional, Brasília (DF) aparece em 1º, com 71,25 pontos, sendo considerada a melhor capital para se viver em todo o país.

Em segundo lugar aparece Goiânia (GO), com 70,49 pontos, seguida de Belo Horizonte (MG), com 69,62.

Composto por notas de 0 (pior) a 100 (melhor), os números rankeados pelo IPS são atualizados desde 2014, e em 2024 correspondem à média simples dos resultados de análises das três dimensões. Confira a lista com as 10 melhores capitais do país:

As 10 capitais brasileiras com maior qualidade de vida

1ª – Brasília (DF) – 71,25 pontos

2ª – Goiânia (GO) – 70,49 pontos

3ª – Belo Horizonte (MG) – 69,62 pontos

4ª – Florianópolis (SC) – 69,56 pontos

5ª – Curitiba (PR) – 69,36 pontos

6ª – São Paulo (SP) – 68,79 pontos

7ª – Cuiabá (MT) – 68,47 pontos

8ª – Campo Grande (MS) – 68,21 pontos

9ª – Palmas (TO) – 68,07 pontos

10 – Aracaju (SE) – 67,89 pontos

Brasil registra queda em índice global

Apesar do índice nacional ter revelado positivas perspectivas sociais nesta última década, o Brasil registrou uma queda significativa na pontuação global que analisa os aspectos relacionados à qualidade de vida.

Continua após a publicidade

Permanecendo na 67ª posição, o país registrou uma média de 61,83 pontos. Em 2014, o Brasil chegou a ocupar o 46ª permanecendo na lista de países com notas emergentes.

Para conferir o ranking nacional e global na íntegra, acesse o conteúdo completo do IPS clicando aqui ou acesse o site do Ministério de Desenvolvimento Social em https://www.gov.br/mds.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.

Continua após a publicidade