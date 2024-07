Luiza Tomé fala sobre ataques ao filho nas redes

Luiza Tomé contou como ensina o filho, o modelo Luigi Tomé, e também a lidar com os comentários homofóbicos que recebe nas redes sociais por conta de postagens em que aparece vestindo transparências, saias, croppeds e biquínis. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz diz que conversa sobre o assunto com o rapaz, que completa 21 anos nesta sexta-feira (05).

A homofobia não é velada no Brasil, e ele está aprendendo a lidar com isso. É claro que me incomoda ver um filho ser atacado, mas isso não dura dois minutos. Eu e o Luigi não temos esse tempo para ficar supervisionando quem tem tempo de sobra para maldade”, afirma. “Já expliquei ao Luigi que muitas pessoas vão atacar, entregando o pior delas para tentar ofender e diminuí-lo. Os ataques não são pessoais, sabemos disso., e ele está aprendendo a lidar com isso. É, mas isso não dura dois minutos. Eu e o Luigi não temos esse tempo para ficar supervisionando quem tem tempo de sobra para maldade”, afirma. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luigi Tomé ♡ (@luigitome) Apesar de o preconceito ainda estar enraizado nos brasileiros, Luiza começa a notar mudanças. “Existem as pessoas que são maldosas e sustentam esse preconceito sobre várias camadas, mas também há aqueles que agem no automático por terem nascido em um tempo que normalizou comportamentos opressores. Tenho notado que existe um novo entendimento por parte da sociedade e a busca por uma reeducação, que é certa e igualitária. Estamos aprendendo e entendendo muitas coisas, mas precisamos melhorar“, avalia, à publicação. Continua após a publicidade Em entrevista ao jornal Metrópoles, em abril deste ano, a atriz falou sobre a aceitação em casa. “Tenho um filho gay maravilhoso, que amo e acolho para o que der e vier. Como vou ser preconceituosa? Estou sempre atenta. Os tempos mudaram e estou aprendendo sobre isso tudo.”

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.