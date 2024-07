Rita von Hunty e Tom Grito estarão no Clube de Leitura CCBB 2024

O Clube de Leitura CCBB 2024 – que propõe encontros mensais no Salão de Leitura da Biblioteca Banco do Brasil – traz um encontro especial nesta quarta-feira (10/07), com participação de Tom Grito, poeta trans e não-binarie e autor do Antes que seja tarde para se falar de poesia (2023), e Rita von Hunty, persona drag do ator e professor Guilherme Terreri e crítica cultural. Além da mediação da poeta Suzana Vargas, o encontro contará com a mediação especial do poeta e escritor Ramon Nunes Mello.

O encontro ocorre no dia 10 de julho, às 17h30, com entrada gratuita, no Centro Cultural Banco do Brasil (RJ).

Literatura e Identidade de Gênero

O encontro do mês de julho do Clube de Leitura CCBB 2024 irá debater a Literatura e Identidade de Gênero, buscando refletir a respeito da complexidade da representatividade quando falamos de arte e, principalmente, literatura.

O encontro busca também incentivar a leitura e gerar conversas a respeito do mercado editorial para autores não-cisgênero no Brasil.

O livro escolhido foi Eu sei como sair disso, de Tom Grito, que reúne seus textos orais, falados em praças públicas e em recitais. Assim, a leitura é uma coletânea de poemas, cartas, bilhetes trocados com outros poetas e questiona a poesia como uma espécie de não-lugar, no quesito da sobrevivência material.

“É uma oportunidade bonita essa troca”, coloca Grito em comunicado à imprensa, além de reforçar a importância de abordar a literatura e identidade de gênero.

Já Rita, conhecida por abrir o debate de identidade de gênero em diversas ocasiões, comenta a respeito da alegria e importância do interesse na temática vir por parte do Clube de Leitura: “Fico feliz em ver, expressada na vontade das pessoas, uma as máximas de Raymond Williams sobre a cultura ser capaz de avaliar e diagnosticar as ideias com sementes de vida. Este é um lindo momento de plantio e colheita destas ideias”.

A indagação de Suzana Vargas, mediadora da conversa e criadora do clube, é: “De que modo a identidade de gênero reflete e determina a criação?”. No encontro, os leitores poderão compreender de maneira mais ampla esse momento na literatura e questionar o espaço da identidade de gênero na criação.

Clube de Leitura CCBB 2024

Clube de Leitura CCBB 2024 – Literatura e Diversidade, com Tom Grito, Rita von Hunty e Ramon Nunes Mello

Quando: 10 de julho às 17h30

Quanto: Evento gratuito, como ingressos disponíveis na bilheteria do CCBB ou pelo site bb.com.br/cultura a partir das 9h do dia do encontro.

Classificação indicativa: Livre

Onde: Rua Primeiro de Março, 66, Centro, Rio de Janeiro. Biblioteca Banco do Brasil – 5º andar

