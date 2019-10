Cantora de k-pop é encontrada morta na Coreia do Sul

A cantora sul-coreana Sulli, ex-integrante do grupo de K-pop F(X), foi encontrada morta em sua casa, localizada próxima a Seul, na Coreia do Sul. A jovem tinha apenas 25 anos e a polícia suspeita de suicídio, mas ainda investiga a causa da morte.

Sulli, cujo nome verdadeiro era Choi Jin-ri, fez parte da F(X) de 2009 a 2015, ano em que deixou o grupo para se dedicar à atuação. Em sua carreira, conquistou milhares de fãs, acumulando cinco milhões de seguidores no Instagram.

No Twitter, “Sulli” é o assunto mais comentado, permanecendo no topo dos Trending Topics do mundo inteiro. Fãs prestam homenagem à cantora e relembram a morte de Kim Jong-hyun, integrante do grupo de k-pop SHINee, que tirou a própria vida em dezembro de 2017.

descanse em paz sulli, você vai estar sempre em nossos corações ❤️😔 pic.twitter.com/cclX3rtzjD — Gabi💫 (@ayypsycho) October 14, 2019

que todo mundo lembre da Sulli assim🍑#진리야네곁에있어 pic.twitter.com/Yc9gBquAkV — larissinha yoon stan (@larissabarr) October 14, 2019

Sofri tanto a perda de Jonghyun.. e agora também perdemos a Sulli.

Vocês foram parte importante de uma das melhores fases da minha vida. Obrigada anjos.

Vai ficar tudo bem agora..

Descansem em paz. pic.twitter.com/zY3NZZFv8p — Maia (@maiacarols95) October 14, 2019

Se você estiver precisando de ajuda, ou apenas precisar de alguém para conversar, procure o Centro de Valorização da Vida (CVV) ou ligue 188.

