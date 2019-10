YouTube lança projeto com Michelle Obama em comemoração ao Dia da Menina

O Dia Internacional da Menina, comemorado hoje (11), foi criado para evidenciar as situações de violência, preconceito e desigualdade vividas por meninas ao redor do mundo e empoderá-las. Em comemoração a essa data, o YouTube anunciou duas parcerias de peso: uma com a Obama Foundation’s e outra com a Malala Fund, da ganhadora do Nobel, Malala Yousafzai.

A ideia do projeto com a Obama Foundation’s é promover um debate sobre a educação de meninas. O YouTube levará embaixadores do Creators for Change (youtubers inspiradores e que usam a plataforma para criar um impacto positivo no mundo) para várias regiões do mundo com o objetivo de promover a educação de adolescentes mulheres. Entre as ações previstas também está uma viagem com Michelle Obama para a Ásia ainda neste ano, que buscará dar apoio a líderes da educação por meio de doações e arrecadações do fundo criado pela ex-primeira-dama.

Todo o projeto será documentado em vídeo e o YouTube lançará uma série no próximo ano contando as histórias de meninas adolescentes de todo o mundo que estão superando as adversidades para conquistar seu direito à educação.

Michelle Obama e o YouTube também se uniram para uma série de vídeos chamada “A Student’s Guide to Your First Year of College” (“Um guia para os estudantes em seu primeiro ano de faculdade”, em tradução livre). O manual serve para ajudar estudantes que estão no início da universidade a ter uma experiência mais tranquila e proveitosa com dicas de estudo e a formação de uma rede de apoio. Além disso, Michelle também gravou um vídeo com youtubers famosos e o autor americano John Green para falar de livros. Assista:

Já a parceria com a Malala Fund dá visibilidade a histórias de meninas e às dificuldades que enfrentam para ter acesso à educação. Neste ano, eles também focarão na história de youtubers femininas que inspiram e empoderam meninas e mulheres, além de incentivar doações ao fundo. Entre elas está o canal Team2Moms, composto por Denise e Ebony, um casal de mulheres e seus três filhos.

