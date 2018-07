Canarinho Pistola encontra torcedor russo que virou febre na internet

Após o seu sucesso durante a transmissão ao vivo do jogo do Brasil contra o México na última segunda-feira (2), o torcedor russo chamado Yuri Torski teve a oportunidade de conhecer o mascote dos torcedores brasileiros, o Canarinho Pistola.

Yuri, que virou graça na internet por conta de seu visual durante a partida, ganhou o carinho do público e a atenção foi tanta que a Brahma – uma das patrocinadoras da Copa 2018 – o convidou para torcer pela seleção em Kazan nesta sexta-feira (6) contra a Bélgica.

O encontro entre o mascote e o russo foi transmitido em momento real pelas redes sociais da CBF. Yuri afirmou na transmissão ser “muito interessante e ao mesmo tempo confuso ser um meme no Brasil”.

No encontro, os dois sambaram juntos e vibraram ao lado da bandeira brasileira. Além disso, Yuri que trabalha em uma fábrica de foguetes, a CSKB Progresso, revelou que depois de sua fama repentina por conta do jogo do México, teve muitos comentários em sua rede social russa – a VK – e recebeu inúmeros pedidos para acompanhar a seleção nos próximos jogos.

Confira o momento do encontro:

Canarinho tá na área! E vai conhecer o feiticeiro brasileiro da Copa! #MostraTuaForça https://t.co/kxgYhmXvnS — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 6, 2018

