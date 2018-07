Jornal russo diz que mulheres do país ‘agem como prostitutas’ na Copa

Um artigo publicado no jornal Moskovskiy Komsomolets, um dos mais tradicionais da Rússia, está gerando polêmica. É que o autor, o jornalista Platon Besedin, afirma que as mulheres do país estão “agindo como prostitutas” e “se vendendo aos estrangeiros”. Ele diz ainda que elas estão envergonhando a nação.

“Nas cidades onde têm a Copa do Mundo, muitas russas se comportam como prostitutas na frente dos estrangeiros. As mais espertas colocaram anúncios nos sites de relacionamento. Claro que muitas mulheres procuram estrangeiros por dinheiro, outras procuram casamento. Mas tem mulheres que estão prontas para dormir com estrangeiros de forma gratuita só porque são estrangeiros. Podemos dizer que dá vergonha. Muitas mulheres nem conhecem o sentimento de vergonha. Muitas mulheres que correm atrás dos estrangeiros não têm vergonha, moral e valores. Nós criamos uma geração de putas prontas para abrir as pernas ao escutar algum sinal de idioma estrangeiro”, fala o texto.

Em seguida, afirma que a Copa do Mundo tem sido importante politicamente para quebrar estereótipos da Rússia, mas que “a questão feminina” é reforçada: “as mulheres russas se vendem”.

Besedin também relembra o escândalo envolvendo uma famosa rede de fast-food, que veiculou uma propaganda prometendo oferecer sanduíches gratuitos para aquelas que engravidassem de jogadores. Ele enfatizou que, apesar da postagem ter sido apagada, ela reflete o comportamento das garotas do país.

O artigo viralizou por causa das opiniões de cunho misógino e sexista, então o jornalista escreveu uma continuação. De acordo com ele, a interpretação do texto foi equivocada. Disse que não se referiu aos casos específicos, mas às imposições sociais feitas pela mídia. Culpou ainda a geração que criou essas mulheres, dizendo que foram ensinadas a seduzir e expressar sexualidade.