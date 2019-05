Camisas de futebol transformadas em roupa de hospital encorajam crianças

Um projeto criado pela revista esportiva espanhola ‘Panenka‘ planeja mudar o cotidiano de muitas crianças em situação hospitalar. Anunciada na terça-feira (14), a iniciativa ‘Las batas más fuertes‘ produz trajes de hospital usando como matéria-prima camisas de times de futebol, com o objetivo de apoiá-las no enfrentamento de doenças.

Confeccionadas em uma oficina de Madrid, as primeiras batas foram entregues ao Hospital de San Rafael, onde também foram gravadas as imagens utilizadas no vídeo de divulgação do projeto.

“Todos os dias, meninos e meninas hospitalizados jogam uma partida muito difícil. Mas se põem a camisa de seu time no lugar da tradicional bata verde, seus estados de ânimo podem melhorar, fazendo com que se sintam mais fortes”, explica a equipe da revista.

“O estado de ânimo influencia muito a evolução de uma criança, para mais ou menos dias. E uma coisa que lhe dá tanta alegria, pode reduzir o estresse que, por sua vez, reduz sua estadia no hospital, porque melhora seu estado de ânimo e suas defesas naturais, fazendo com que a recuperação seja mais rápida”, corrobora uma médica do hospital.

A repercussão do projeto foi positiva e bem maior do que a Panenka esperava. Não apenas da Espanha, mas também da África e Américas do Norte e Latina, foram muitas as pessoas que já procuraram a revista, decididas a colaborar, fosse com dinheiro ou doação de camisas.

No momento, a equipe busca hospitais e outros locais onde implementar o projeto. Indicações devem ser enviadas para o email lasbatasmasfuertes@panenka.org. A partir de junho, quando tiverem avaliado todos os possíveis parceiros, darão início ao processo de recolhimento das camisas.

