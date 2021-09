Influenciadora é morta a facadas pelo marido no interior de São Paulo

A influenciadora digital Bruna Quirino, de 38 anos, foi morta a facadas pelo marido em um apartamento em Valinhos, interior de São Paulo, na noite do último domingo (5). De acordo com a Guarda Municipal, o homem também teria tentado atacar a filha do casal. Após o crime, cometeu suicídio.

Bruna, que tinha cerca de 25 mil seguidores em seu perfil do Instagram, usava suas redes sociais para falar sobre moda, beleza, cabelo e mostrar a sua rotina diária. Fora do digital, a vítima também dava aula de zumba em uma academia na cidade.

A Guarda Municipal foi a primeira a chegar na ocorrência, após um chamado ter sido aberto aproximadamente às 23h para atender uma briga de casal. No entanto, quando as autoridades chegaram ao local, a mulher já estava morta, com o corpo do marido ao lado.

De acordo com as informações cedidas pela corporação sobre o caso, a filha de 20 anos do casal ouviu a briga dos pais, saiu do quarto e viu a mãe ferida. O pai ainda tentou ir para cima dela, mas a jovem se trancou no quarto.

A vítima, mesmo após ter sido esfaqueada, conseguiu sair do apartamento e tentou procurar por ajuda, mas por causa dos ferimentos graves caiu na escadaria do prédio. Na sequência, o marido e autor do ataque cometeu suicídio.

Em completo estado de choque, a filha foi encaminhada para a UPA de Valinhos, onde recebeu atendimento. Após a alta, ela retornou para a residência.

Muitas das gravações de rotina que a influenciadora fazia contavam com a participação do marido, Rodrigo Quirino, de 40 anos. Ele se descrevia em sua página da rede social como “casado, pai, família e feliz”.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), a faca e dois celulares foram apreendidos. A ocorrência foi registrada como homicídio, suicídio e violência doméstica. O caso será investigado pelo 1º Distrito Policial de Valinhos.

Canais para denunciar violência doméstica

Canais de denúncia oferecidos pelo Governo Federal:

Disque 100

Ligue 180

Mensagens no WhatsApp – (61) 99656-5008

Canal “Direitoshumanosbrasilbot” no Telegram

Site da Ouvidoria do Ministério

Aplicativo “Direitos Humanos Brasil”, disponível na loja de aplicativo do seu celular