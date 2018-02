Brasileira ganha na Itália concurso “Cara Julieta”

A brasileira Gisele Fialho Mota é uma das três vencedoras do prêmio “Cara Julieta”, concurso que acontece anualmente na Itália, de acordo com site da UOL.

O concurso faz referência à personagem Julieta, do clássico “Romeu e Julieta”, de Shakespeare.

O texto de amor enviado pela brasileira chamou a atenção e sua carta foi escolhida como uma das melhores enviadas para a “Casa de Julieta”. Formada em São Paulo, Gisele agora mora em Verona, cidade italiana conhecida por abrigar o museu em que as cartas são expostas para o público.

Desde “Romeu e Julieta”, a suposta casa da dama e seu entorno são um atrativo para o público que visita a cidade _agora a quarta mais visitada da Itália. A primeira carta destinada à Julieta foi enviada nos anos 1930 e, desde então, milhares de cartas são recebidas e respondidas pelo “Clube da Julieta“. O clube, formado por 45 voluntárias em todo o mundo, recebe, todo ano, 50 mil cartas e as responde, fazendo o papel de “secretárias” de Julieta.

O concurso vencido por Gisele nasceu em 1993, quando o museu “Casa de Julieta” decidiu eleger as melhores cartas recebidas. Entre as cartas enviadas para as secretárias de Julieta, muitas fazem questionamentos ou contam histórias de amor, como no caso da brasileira.

Sua carta descreve o amor nascido em um concerto, “nas notas de um violino”. Ela escreveu: “Os nossos olhares e talvez até os nossos corações se encontraram pela primeira vez naquele concerto”. Um relacionamento que se manteve mesmo com a distância: “Desde então, foram momentos preciosos, entre conversas a 10 mil quilômetros de distância… E um ano da nossa vida entre lágrimas e abraços de adeus no aeroporto”.

Além da brasileira, Cristoph Hartwig, da Alemanha, e Monica Gomez Delgado, da Espanha, também ganharam o prêmio que será entregue na sexta-feira (16), no museu “Casa de Julieta” (La casa di Giulietta).

