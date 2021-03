Brasil ultrapassa 300 mil vidas perdidas para o coronavírus

O Brasil perdeu 300 mil vidas para o coronavírus, pessoas que eram entes queridos e integram o dado devastador do cenário pandêmico que enfrentamos. Além disso, o país atingiu pela primeira vez a marca de mais de três mil mortes registradas em apenas 24 horas. As Unidade de Pronto Atendimento (UTI) de hospitais públicos e privados carecem de estrutura para atender todas as pessoas infectadas. O número de diagnósticos de Covid-19 bateu 12.183.338. Os profissionais de saúde estão esgotados fisicamente e emocionalmente com o sucateamento do serviço sanitário. Enquanto o Governo Federal negligencia um direcionamento coeso e efetivo para o país, governadores e prefeitos adotam restrições diversas de circulação para tentar conter a transmissão massiva do vírus. O desencontro de informações favorece os atos nocivos da parcela da população que não segue as recomendações sanitárias, como uso de máscara e isolamento social, quando possível. Vale ressaltar que as medidas adotadas até o momento não caracterizam um lockdown no país, assim como outros países recorreram.

O Ministério da Saúde implantou uma mudança no registro de óbitos e infectados que deve ocultar a realidade. Agora, as secretarias da saúde terão que informar mais dados sobre as vítimas , impactando na dinâmica do sistema de notificação.

Com essa alteração, os números nesta quarta-feira (24) foram reduzidos em São Paulo, por exemplo, que registrava 532 mortes diárias em decorrência do coronavírus e passou para 281 mortes hoje.

Índices de ocupação de leitos de UTI em quadro extremamente crítico, ameaça de falta de oxigênio hospitalar, potencial crise de desabastecimento dos chamados kits intubação e ritmo de vacinação no país está baixo são alguns dos dados, que para especialistas, retratam a necessidade de medidas urgentes no país.