Angelina Jolie tenta ajudar Brad Pitt a falar com o filho

Angelina Jolie ficou com a custódia dos filhos quando se separou de Brad Pitt e, apesar dos dois astros ainda não finalizarem o divórcio por conta da discussões materiais, o ex-casal parece estar melhor em relação um ao outro. O ator, que teve que entrar na justiça para rever os filhos, hoje já tem um calendário organizado com a ex de visitas com a família. No entanto, ele lamenta profundamente o afastamento e desgaste com o primogênito, Maddox. O jovem, atualmente estudando na Coréia do Sul, teria tomado a defesa da mãe na briga no fatídico vôo em que Pitt acabou agredindo o filho quando discutia com Jolie.

Desde então, Maddox não quis mais contato com o pai, mesmo com todas as tentativas de aproximação. Os dois, aparentemente, não se falam há três anos. Segundo a revista US Weekly, Angelina inclusive já teria tentado ajudar, mas não conseguiu. “Maddox não está aberto e para Brad essa é uma perda irreparável”, disse uma fonte à revista americana.

Dos seis filhos, Maddox é o único que tem poder de decisão de não ver Pitt, os outros tem visitas acompanhadas. O distanciamento de Maddox parece influenciar ao irmão, Pax, que ainda é menor de idade. Agora que o mais velho está estudando no exterior, o ator de Era Uma Vez Em Hollywood espera conseguir mudar o cenário. “Brad torce que, sem a influência de seu irmão, Pax queira se reaproximar”, diz a mesma fonte.

Pitt não é fotografado com nenhum dos filhos desde que se separou de Angelina. A atriz, ao contrário, é frequentemente vista com a prole e contou com a presença de quase todos na campanha de lançamento de Malévola 2: A Dona do Mal. Eles estavam com ela em Londres, quando usou o vestido considerado o mais bonito que a atriz escolheu nos últimos tapetes vermelhos.

Brad Pitt não desistiu de recuperar a amizade com todos os filhos. Ainda segundo a US Weekly, ele vem tentando sem sucesso visitar o filho na Coréia do Sul e estaria desconfiando que Jolie não estaria muito empenhada. De qualquer forma, ele ainda teria esperanças. “Brad continua otimista que Maddox vai se reaproximar”, disse a fonte à revista.

