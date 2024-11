Boneca de Ariana Grande recomenda site pornográfico; entenda o caso

A fabricante de brinquedos Mattel lançou as bonecas do musical Wicked, protagonizado por Ariana Grande e Cynthia Erivo, com um link impresso indicando um site de pornografia. A empresa afirma ter cometido um “erro infeliz” e “lamentar profundamente” o caso depois de internautas alertarem as pessoas sobre o erro.

O endereço do site adulto apareceu no lugar onde deveria estar o site do musical, depois do logotipo da Universal Pictures, estúdio responsável pelo filme, segundo a BBC. A Mattel alertou os pais de que o site não é apropriado para as crianças.



Quem descobriu o erro foram os comprados das bonecas Glinda e Elphaba, que publicaram a descoberta nas redes sociais. “Comprei a boneca Elphaba Cantora e, após inspeção, o site impresso no verso [da] caixa da Mattel, logo acima do código de barras, está listado como… um site adulto 18+”,publicou um usuário do Reddit.

Em nota oficial, a Mattel afirmou que está “tomando medidas imediatas para remediar isso. Os consumidores que já têm o produto são aconselhados a descartar a embalagem ou ocultar o link. Podem entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Mattel para obter mais informações”.

